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ИзвестияИзвестияВыход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в Сеть трейлера

Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в Сеть. Об этом в среду, 1 июля, на своей странице в Twitter сообщили разработчики из немецкой студии Crytek. Утечка произошла во вторник, 30 июня, YouTube-канале PlayStation Gaming.
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