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ИзвестияВыход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера
Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в сеть. Об этом в среду, 1 июля, на своей странице в Twitter сообщили разработчики из немецкой студии Crytek. Утечка произошла во вторник, 30 июня, на YouTube-канале PlayStation Gaming.
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Crytek отложила дату релиза Crysis Remastered и премьеру геймплея из-за утечек
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