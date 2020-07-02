Игры

ИзвестияИзвестияВыход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера

Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в сеть. Об этом в среду, 1 июля, на своей странице в Twitter сообщили разработчики из немецкой студии Crytek. Утечка произошла во вторник, 30 июня, на YouTube-канале PlayStation Gaming.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%, сообщает республиканский избирком.
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По словам Антонова, участниками голосования по поправкам на территории посольства РФ в США стали около 675 человек.
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Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ

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В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
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Молодого сахалинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок

После детального обсуждения сделки, обвиняемый под различными предлогами сообщал о необходимости предоплаты: за оформление документов, транспортировку машины в регион, установку сигнализации.
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«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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