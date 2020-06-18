Игры

Афиша DailyАфиша DailyВыход Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Выход научно-фантастической Action/RPG Cyberpunk 2077 вновь перенесли — на этот раз на месяц. Теперь игру обещают запустить в продажу 19 ноября, а не 17 сентября, как сообщалось ранее.
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Выход Cyberpunk 2077 отложен ещё на 2 месяца. Игра поступит в продажу 19 ноября 2020 года

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Российская газетавчера в 12:58

Релиз Cyberpunk 2077 снова отложили — на этот раз до 19 ноября

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The GEEKвчера в 16:39

Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября

Игромания.рувчера в 12:20

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CyberSport.ruвчера в 12:07

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на середину ноября

Cyber.sports.ruвчера в 12:07
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