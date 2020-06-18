Игры
Афиша DailyВыход Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Выход научно-фантастической Action/RPG Cyberpunk 2077 вновь перенесли — на этот раз на месяц. Теперь игру обещают запустить в продажу 19 ноября, а не 17 сентября, как сообщалось ранее.
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Кино
Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Профиль 17 июня в 12:51
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Игры
Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat
В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.
Ferra 17 июня в 14:14
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42
Общество
В екатеринбургском парке XXII Партсъезда неизвестные сломали дерево
Напомним, что местных жителей не устраивает план благоустройства парка XXII Партсъезда.
Вечерние Ведомости 01:44
Политика
В Финляндии ответили на вопрос Трампа о принадлежности страны к РФ
По данным газеты, в своих мемуарах Болтон заявил, что Трамп не знал о британском ядерном оружии и интересовался, входит ли Финляндия в состав России.
Рамблер вчера в 06:21
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости вчера в 15:54
Общество
Песков подтвердил обсуждение повышения налога для богатых
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что окончательных решений по повышению НДФЛ для обеспеченных граждан пока не принималось.
Профиль вчера в 06:40
Происшествия
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Lenta.ru вчера в 21:17
Происшествия
В результате ДТП в Саранске погибли пять человек
В Саранске в результате ДТП с последующим возгоранием автомобилей погибло, по предварительным данным, пять человек, следует из заявления экстренных служб Мордовии.
Rambler News Service вчера в 01:22
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Газета.Ru 00:00
Футбол
Реал — Валенсия 3:0
Чемпионат вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Здоровье
В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости вчера в 02:44
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ вчера в 08:33
Футбол
Матч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля
Представители "Сочи" уже заявили, что отказываются переносить игру на другую дату. Матч с ростовским клубом должен пройти 19 июня.
Вести.Ru вчера в 09:21
Общество
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, состоящим из серебряных предметов.
РИА Новости 00:09
Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
Политика
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
Общество
Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами
Действующее постановление правительства «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности», принятое в октябре 2015 года, утратит силу до конца 2020 года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил РБК представитель Минприроды.
РБК 01:30
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45