Коронавирус
Lenta.ruВыход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах. Статистику по коронавирусу сравнил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии «360».
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с чего всё началось
О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Телеканал 360°вчера в 15:28
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Армия и оружие
В Идлибе погиб турецкий военный
Один военнослужащий Турции погиб и двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 00:23
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Авто
Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне
Автоновости дня вчера в 02:21
Хоккей
Панарин: негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 95 играх, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 63 голевых паса.
Vprognoze.ru вчера в 22:23
Космос
Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли
Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru вчера в 20:32
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
Космос
Илон Маск назвал главную проблему своего спутникового интернета
Илон Маск заявил, что именно это главная трудность для SpaceX сейчас. Компании может понадобиться несколько лет, чтобы решить эту задачу.
Ferra вчера в 10:08
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com 04 июня в 10:05
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
Общество
В Пекине раздадут ваучеры на покупки в магазинах и рестораны
Жители Пекина получат потребительские ваучеры на сумму 12,2 млрд юаней (порядка $1,71 млрд), которые смогут потратить в магазинах, ресторанах и кафе, а также на туризм, образование и спорт.
Известия 01:59
Общество
«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет
Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия вчера в 19:12
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Происшествия
В США полицейские в знак протеста ушли с работы
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Политика
Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу
Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Происшествия
В Новосибирской области еще два человека умерли от коронавируса
В инфекционных больницах Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались два пациента - женщина которой исполнился 71 год и 64-летний мужчина.
MedikForum.ru вчера в 01:24
Политика
В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
Политика
Британия может уступить в вопросе пошлин ЕС для заключения соглашения
Издание не уточняет, какие именно товары каких экономических секторов планируют обложить пошлинами.
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика
Трамп приказал сократить американский контингент в Германии
К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Взгляд.ру вчера в 14:50
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом
В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
Экономика
S&P подтвердило рейтинг РЖД на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный рейтинг эмитента РЖД на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.
ПРАЙМ вчера в 08:34
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru вчера в 01:52
Общество
СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу
Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22