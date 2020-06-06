О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

с чего всё началось

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах. Статистику по коронавирусу сравнил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии «360».

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

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