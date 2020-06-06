Коронавирус
Lenta.ruВыход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах. Статистику по коронавирусу сравнил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии «360».
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Выйти на плато удалось благодаря тем мерам, которым мы с вами были свидетелями. В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрФАН вчера в 19:27
с чего всё началось
О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Телеканал 360°вчера в 15:28
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
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В США разбился двухмоторный самолет
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
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В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
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Общество
Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней
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Путин поручил правительству создать базу генетической информации
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Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ
Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты вчера в 22:28
Общество
В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
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Никотин помог проникнуть метастазам в мозг мышей с раком легких
Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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Путин передал Ростуризм в подчинение правительству
Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом ‒ функции надзора за деятельностью туроператоров.
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МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
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С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
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За минувшие сутки в России умерло 197 инфицированных «ковидом» людей
Число инфицированных людей увеличилось на 8 855 человек.
Регион online 03:55
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
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