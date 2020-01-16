Игры
iReactorВыход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени
Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Известно, что игра уже полностью готова и находится в «играбельном» состоянии, однако геймдизайнерам нужно больше времени на финальную полировку.
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«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
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В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.
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В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
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«Динамо» опровергло информацию о госпитализации футболиста Игбуна
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Генерал армии США: Учения «Защитник-2020» не направлены против России
Военные учения "Защитник-2020" (Defender 2020) не направлены против России.
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Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
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Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
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В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека
Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
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Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
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«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
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Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.