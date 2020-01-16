Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Известно, что игра уже полностью готова и находится в «играбельном» состоянии, однако геймдизайнерам нужно больше времени на финальную полировку.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Происшествия В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.

Политика Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

Общество В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.

Политика Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Космос Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA.