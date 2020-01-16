Игры

iReactoriReactorВыход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени

Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Известно, что игра уже полностью готова и находится в «играбельном» состоянии, однако геймдизайнерам нужно больше времени на финальную полировку.
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

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