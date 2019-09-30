Тогда в разговоре с РБК представитель «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак посоветовал следить за эфиром. Программу "Пусть говорят" с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. После его ухода на «Россию 1» передачу начал вести Дмитрий Борисов.

с чего всё началось

Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале. Экс-кандидат в президенты страны уточнила РБК, что причины, по которым программа еще не вышла, "не лежат в финансовой плоскости".

Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом

Политика США ввели санкции против граждан и компаний России В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.

Общество Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.

Происшествия Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.

Энергетика Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

Шоу-бизнес Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги 37-летняя российская модель, телеведущая и актриса Алена Юрьевна Водонаева сегодня с утра решительно попирает все новостийные отечественные топы.

Политика Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.

Кино Минкульт отчитается обо всех тратах на господдержку кино Минкультуры России решило отказаться от «недостаточно ответственного» подхода к господдержке кино и опубликовать данные обо всех тратах.

Кино Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Футбол «Спартак» уволил Олега Кононова Футбольный клуб «Спартак» (Москва) принял заявление об увольнении главного тренера Олега Кононова.

Происшествия Рабочего подозревают в изнасиловании женщины и ее ребенка в столичной квартире Московские оперативники проверяют информацию об изнасиловании 48-летней женщины и ее семилетнего сына рабочим, который делал ремонт в квартире пострадавших.

Политика Саакашвили собрался вернуться в Грузию Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ближайшие несколько месяцев хочет вернуться в республику, чтобы «восстановить ее государственность».

Политика Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Политика В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.

Происшествия В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Политика Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Шоу-бизнес Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.