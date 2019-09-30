Культура
Российская газетаСобчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом
Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале. Экс-кандидат в президенты страны уточнила РБК, что причины, по которым программа еще не вышла, "не лежат в финансовой плоскости".
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с чего всё началось
Тогда в разговоре с РБК представитель «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак посоветовал следить за эфиром. Программу "Пусть говорят" с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. После его ухода на «Россию 1» передачу начал вести Дмитрий Борисов.РБК06:10
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