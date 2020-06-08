Экономика

РБКРБКВыходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

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Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa. Компания также планирует выйти на другие европейские рынки в этом году.
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Общество

Пропускную систему могут отменить в Москве после 14 июня

В СМИ стало известно о том, что с середины июня в столице могут снять ограничения, касающиеся передвижений по городу по цифровым пропускам.
Москва Online вчера в 05:02
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Здоровье

Более ста россиян скончались от коронавируса за сутки

В общей сумме в стране инфекцией заражены 476 658 человек. Известно о гибели 112 россиян за последние 24 часа.
ФедералПресс 03:44
Происшествия

Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
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Футбол

Рахим Стерлинг назвал расизм единственной болезнью в мире прямо сейчас

Metaratings 01:54
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Политика

Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.
Газета.Ru 03:46
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Происшествия

В Омске загорелось здание Госпиталя ветеранов войн

БК55 02:58
Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
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Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ищет новую квартиру

StarHit.ru вчера в 23:00
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

РБК 02:24
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
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Спорт

У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru вчера в 08:59
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Общество

В России за сутки умерли 112 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:39
Общество

В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам

Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
Atas.info 00:42
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Политика

Редактор NYT ушел с поста из-за колонки сенатора о протестах

Один из редакторов американского издания New York Times ушел с поста после критики, которая обрушилась на него в связи с публикацией статьи сенатора-республиканца от штата Арканзас Тома Коттона, призывающей задействовать войска против гражданского населения, участвующего в протестах.
РИА Новости 00:41
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Армия и оружие

«Без боя не уйду». Как летчик-ас Кожедуб сбивал вражеские самолеты

ТАСС 01:15
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:24
Происшествия

Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
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