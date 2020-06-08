Экономика
РБКВыходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa. Компания также планирует выйти на другие европейские рынки в этом году.
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Общество
Пропускную систему могут отменить в Москве после 14 июня
В СМИ стало известно о том, что с середины июня в столице могут снять ограничения, касающиеся передвижений по городу по цифровым пропускам.
Москва Online вчера в 05:02
Здоровье
Более ста россиян скончались от коронавируса за сутки
В общей сумме в стране инфекцией заражены 476 658 человек. Известно о гибели 112 россиян за последние 24 часа.
ФедералПресс 03:44
Происшествия
Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Политика
Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.
Газета.Ru 03:46
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет новую квартиру
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Спорт
У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество
В России за сутки умерли 112 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:39
Общество
В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам
Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
Atas.info 00:42
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика
Редактор NYT ушел с поста из-за колонки сенатора о протестах
Один из редакторов американского издания New York Times ушел с поста после критики, которая обрушилась на него в связи с публикацией статьи сенатора-республиканца от штата Арканзас Тома Коттона, призывающей задействовать войска против гражданского населения, участвующего в протестах.
РИА Новости 00:41
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:24
Происшествия
Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
Происшествия
Вандалы устроили погром на калужском кладбище
Ранее о погроме на городском кладбище, где большое число надгробий оказались измазаны краской, расколоты и повалены наземь, сообщил калужский актёр и режиссёр Игорь Кумицкий.
REGNUM вчера в 07:14
Финансы
Хешрейт биткоина приблизился к историческому максиму
Хешрейт биткоина превысил 130 EH/s и приблизился к историческому максимуму в 136,24 EH/s, который был установлен в марте текущего года.
РБК 03:07
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35