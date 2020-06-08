Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa. Компания также планирует выйти на другие европейские рынки в этом году.

Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

Общество Пропускную систему могут отменить в Москве после 14 июня В СМИ стало известно о том, что с середины июня в столице могут снять ограничения, касающиеся передвижений по городу по цифровым пропускам. 245

Здоровье Более ста россиян скончались от коронавируса за сутки В общей сумме в стране инфекцией заражены 476 658 человек. Известно о гибели 112 россиян за последние 24 часа.

Политика Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 4,3K

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ". 672

Общество В России за сутки умерли 112 пациентов с коронавирусом В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Редактор NYT ушел с поста из-за колонки сенатора о протестах Один из редакторов американского издания New York Times ушел с поста после критики, которая обрушилась на него в связи с публикацией статьи сенатора-республиканца от штата Арканзас Тома Коттона, призывающей задействовать войска против гражданского населения, участвующего в протестах.

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1,2K

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.

Происшествия Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими). 69

Происшествия Вандалы устроили погром на калужском кладбище Ранее о погроме на городском кладбище, где большое число надгробий оказались измазаны краской, расколоты и повалены наземь, сообщил калужский актёр и режиссёр Игорь Кумицкий. 22