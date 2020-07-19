Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.

Выходец из Руанды задержан по делу о пожаре в соборе Нанта

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