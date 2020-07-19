Происшествия
Российская газетаВыходец из Руанды задержан по делу о пожаре в соборе Нанта
Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.
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Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Футбол
«Зенит» — «Спартак»: состав хозяев. Дзюба играет с первых минут
Стал известен состав «Зенита» на матч 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака».
Спорт-Экспресс 10:17
Общество
В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, она прошла в два этапа, собрала несколько десятков человек и закончилась без происшествий.
РИА Новости 10:11
Происшествия
Сестра экс-директора завода «Ростсельмаш» погибла при ограблении дома
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели сестры бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 10:16
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
Вести.Ru 09:11
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:48
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Экономика
Япония начинает платить компаниям за уход из Китая
Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии.
Коммерсантъ 10:15
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В Динском районе региона инфекцию выявили у 3 человек. В других городах и районах края зафиксировали менее 3 случаев заражения COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 14:27
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight
Goroday.ru 16 июля в 18:51
Происшествия
СКР объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми
Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева.
REGNUM 09:58
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
«Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» пиар-менеджер центра Игорь Суворов.
BFM.ru 06:40
Здоровье
В России ожидается сильная магнитная буря
С 15 по 17 июля для метеочувствительных людей был непростой период. Именно в это время прошла очень мощная и затяжная магнитная буря.
СОВА 17 июля в 14:13
Футбол
Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом
Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
Российская газета 10:19
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
Интерфакс 10:10
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Наука
В Японии показали возможность создания вакцины с помощью шелкопрядов
Специалисты провели исследования и установили, что введение в организм лабораторных мышей выработанных шелкопрядами белков приводит к тому, что иммунные реакции в организме этих грызунов препятствуют заражению клеток COVID-19.
Evo-rus.com 09:14
Политика
Лондону посоветовали ждать жесткого ответа Пекина после запрета Huawei
Лондону следует ждать жесткой реакции Пекина после отказа Великобритании от сотрудничества с китайской компанией Huawei и на фоне других сложностей в отношениях с КНР, пишет Daily Express со ссылкой на мнение профессора Стива Цанга.
Взгляд.ру 07:40
Политика
Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
Известия 09:11
Наука
Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы
Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды.
Сайт интересных новостей 16 июля в 19:56
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс вчера в 09:25
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Субсидии предоставляются до пятнадцатого августа. Выплаты можно получить, подав заявление в бумажном или электронном виде.
Evo-rus.com 07:13