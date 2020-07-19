Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВыходец из Руанды задержан по делу о пожаре в соборе Нанта

Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.
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Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

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В Нанте задержали подозреваемого по делу о поджоге католического собора

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Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

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Полиция Франции задержала выходца из Руанды по делу о пожаре в соборе Нанта

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В Нанте задержали подозреваемого после пожара в соборе

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Во Франции задержали мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла

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Происшествия

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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Футбол

«Зенит» — «Спартак»: состав хозяев. Дзюба играет с первых минут

Стал известен состав «Зенита» на матч 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака».
Спорт-Экспресс 10:17
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В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, она прошла в два этапа, собрала несколько десятков человек и закончилась без происшествий.
РИА Новости 10:11
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Происшествия

Сестра экс-директора завода «Ростсельмаш» погибла при ограблении дома

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели сестры бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 10:16
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Футбол

Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России

Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
Вести.Ru 09:11
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
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Футбол

«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу

"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:48
Общество

В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
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Экономика

Япония начинает платить компаниям за уход из Китая

Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии.
Коммерсантъ 10:15
Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В Динском районе региона инфекцию выявили у 3 человек. В других городах и районах края зафиксировали менее 3 случаев заражения COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 14:27
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Происшествия

Осатаневшие: лысый детина и старушка избили девушку в Днепропетровске

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Политика

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Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight

Goroday.ru 16 июля в 18:51
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Происшествия

СКР объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми

Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева.
REGNUM 09:58
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Политика

Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

«Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» пиар-менеджер центра Игорь Суворов.
BFM.ru 06:40
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Здоровье

В России ожидается сильная магнитная буря

С 15 по 17 июля для метеочувствительных людей был непростой период. Именно в это время прошла очень мощная и затяжная магнитная буря.
СОВА 17 июля в 14:13
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Футбол

Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом

Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
Российская газета 10:19
Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
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Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
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Наука

В Японии показали возможность создания вакцины с помощью шелкопрядов

Специалисты провели исследования и установили, что введение в организм лабораторных мышей выработанных шелкопрядами белков приводит к тому, что иммунные реакции в организме этих грызунов препятствуют заражению клеток COVID-19.
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Политика

Лондону посоветовали ждать жесткого ответа Пекина после запрета Huawei

Лондону следует ждать жесткой реакции Пекина после отказа Великобритании от сотрудничества с китайской компанией Huawei и на фоне других сложностей в отношениях с КНР, пишет Daily Express со ссылкой на мнение профессора Стива Цанга.
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Политика

Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде

Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
Известия 09:11
Наука

Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы

Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды.
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Спорт

40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс вчера в 09:25
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
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Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Субсидии предоставляются до пятнадцатого августа. Выплаты можно получить, подав заявление в бумажном или электронном виде.
Evo-rus.com 07:13
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