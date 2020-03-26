Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВыходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

В среду Владимир Путин подписал соответствующий указ, в нем говорится, что новую дату определят позже. В обращении к россиянам президент пояснил, что сейчас важно сосредоточиться на борьбе с COVID-19.
РИА Новости02:11

Подробнее о событии

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

РБК02:15

Выходной 22 апреля отменен в России

Lenta.ru02:13

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

RT на русском01:40

Из-за переноса дня голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

Коммерсантъ01:59

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

РИА Новости02:11

Из-за переноса голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля будет рабочим

Известия01:31

Песков заявил, что в связи с переносом голосования по поправке к Конституции 22 апреля будет рабочим днем

ТК Звезда01:26
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Общество

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
Газета.Ru 01:43
Гаджеты

Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
Вести.Ru 02:49
Политика

Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
RT на русском вчера в 12:15
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor вчера в 09:36
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM вчера в 13:43
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
BFM.ru вчера в 10:02
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru вчера в 05:05
Общество

Полицейские прокомментировали сообщение об облавах на родителей

На страничках социальных сетей и в мессенджерах участились случаи распространения фейковой информации о рейдах сотрудников полиции, в рамках которых они штрафуют родителей, чьи дети окажутся в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:03
Происшествия

На МЦК восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром

Движение поездов "по часовой стрелке" восстановили на Московском центральном кольце (МЦК) после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в Twitter московского метрополитена.
РИА Новости 02:44
Общество

В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в России правительство поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные заведения, передает РИА Новости.
Инфорос 24 марта в 12:54
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Происшествия

У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель перед взлетом

Двигатель российского пассажирского самолета загорелся в аэропорту перед взлетом.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес

Евгений Петросян обвинил Елену Степаненко в хищении имущества

RuNews24.ru вчера в 06:13
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Армия и оружие

Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»

Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Комсомольская правда вчера в 15:15
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море

Попытавшиеся войти без предупреждения в воды Чёрного моря два ракетных фрегата НАТО, оказались ошеломлены, когда на входе в Чёрное море их уже встречал российский военный корабль.
Avia.pro вчера в 23:32
Происшествия

Балотелли оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки.
Metaratings 01:58
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Италии являются не только демографические особенности страны.
Новый вариант 23 марта в 06:35
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Российская газета 02:26
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Здоровье

Назван особенный механизм заражения коронавирусом

Что происходит вчера в 15:38
Происшествия

В Москве на продаже масок мошенники обманули фирму на миллион рублей

В Москве полиция разбирается в мошенничестве с медицинскими масками, из-за которого фирма, по предварительным данным, потеряла миллион рублей, пишет УВД по ЦАО столичного ГУ МВД.
Газета.Ru 02:26
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Политика

В управлении ФСБ Чечни назначен новый начальник

Сегодня, 25 марта новый глава УФСБ Чечни был представлен главе субъекта.⠀Кадыров поздравил Игоря Кочнева с назначением и выразил уверенность, что новый начальник УФСБ «сумеет выстроить работу на должном уровне».
REGNUM вчера в 11:35
Здоровье

Вирусолог призвал россиян не гулять в парках и не ездить на шашлыки

Потепление в России не улучшит ситуацию с коронавирусом, поэтому не стоит жарить шашлыки или гулять в парках, лучше вообще не выходить на улицу без надобности, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Взгляд.ру вчера в 12:40
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
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