В среду Владимир Путин подписал соответствующий указ, в нем говорится, что новую дату определят позже. В обращении к россиянам президент пояснил, что сейчас важно сосредоточиться на борьбе с COVID-19.

с чего всё началось

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Правительство поддержит сферы общепита и услуг Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.

Гаджеты Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.

Общество Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Общество Путин объявил в России нерабочую неделю Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.

Общество Полицейские прокомментировали сообщение об облавах на родителей На страничках социальных сетей и в мессенджерах участились случаи распространения фейковой информации о рейдах сотрудников полиции, в рамках которых они штрафуют родителей, чьи дети окажутся в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщает ИА DEITA.

Общество В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в России правительство поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные заведения, передает РИА Новости.

Армия и оружие Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью» Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».

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Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Здоровье В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

Экономика Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.

Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Политика В управлении ФСБ Чечни назначен новый начальник Сегодня, 25 марта новый глава УФСБ Чечни был представлен главе субъекта.⠀Кадыров поздравил Игоря Кочнева с назначением и выразил уверенность, что новый начальник УФСБ «сумеет выстроить работу на должном уровне».