Коронавирус
Lenta.ruВыходной 22 апреля отменен в России
В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
В среду Владимир Путин подписал соответствующий указ, в нем говорится, что новую дату определят позже. В обращении к россиянам президент пояснил, что сейчас важно сосредоточиться на борьбе с COVID-19.РИА Новости02:11
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Общество
Правительство поддержит сферы общепита и услуг
Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
Гаджеты
Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы
Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
Политика
Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Полицейские прокомментировали сообщение об облавах на родителей
На страничках социальных сетей и в мессенджерах участились случаи распространения фейковой информации о рейдах сотрудников полиции, в рамках которых они штрафуют родителей, чьи дети окажутся в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщает ИА DEITA.
Происшествия
На МЦК восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром
Движение поездов "по часовой стрелке" восстановили на Московском центральном кольце (МЦК) после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в Twitter московского метрополитена.
Общество
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в России правительство поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные заведения, передает РИА Новости.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани
В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Происшествия
У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель перед взлетом
Двигатель российского пассажирского самолета загорелся в аэропорту перед взлетом.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян обвинил Елену Степаненко в хищении имущества
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Армия и оружие
Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»
Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море
Попытавшиеся войти без предупреждения в воды Чёрного моря два ракетных фрегата НАТО, оказались ошеломлены, когда на входе в Чёрное море их уже встречал российский военный корабль.
Происшествия
Балотелли оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки.
Общество
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Италии являются не только демографические особенности страны.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет
"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Экономика
Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Здоровье
Назван особенный механизм заражения коронавирусом
Происшествия
В Москве на продаже масок мошенники обманули фирму на миллион рублей
В Москве полиция разбирается в мошенничестве с медицинскими масками, из-за которого фирма, по предварительным данным, потеряла миллион рублей, пишет УВД по ЦАО столичного ГУ МВД.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Политика
В управлении ФСБ Чечни назначен новый начальник
Сегодня, 25 марта новый глава УФСБ Чечни был представлен главе субъекта.⠀Кадыров поздравил Игоря Кочнева с назначением и выразил уверенность, что новый начальник УФСБ «сумеет выстроить работу на должном уровне».
Здоровье
Вирусолог призвал россиян не гулять в парках и не ездить на шашлыки
Потепление в России не улучшит ситуацию с коронавирусом, поэтому не стоит жарить шашлыки или гулять в парках, лучше вообще не выходить на улицу без надобности, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.