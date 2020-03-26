Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВыходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

В среду Владимир Путин подписал соответствующий указ, в нем говорится, что новую дату определят позже. В обращении к россиянам президент пояснил, что сейчас важно сосредоточиться на борьбе с COVID-19.
РИА Новости02:11

Подробнее о событии

Песков заявил, что в связи с переносом голосования по поправке к Конституции 22 апреля будет рабочим днем

ТК Звезда01:46

Выходной 22 апреля отменен в России

Lenta.ru02:13

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

РИА Новости02:11

Из-за переноса дня голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

Коммерсантъ01:59

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

РБК02:15

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

RT на русском01:40

Из-за переноса голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля будет рабочим

Известия01:31
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Банковские вклады россиян обложат налогом

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
URA.Ru вчера в 10:08
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Клопс вчера в 09:30
Общество

«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус

Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group — ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
РБК 09:15
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Общество

Чеботарев раскритиковал указ об оплате выходной недели

Оплате подлежит только отработанное время — это указано в Трудовом кодексе.
Newsler.ru 07:56
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Общество

Винокур опроверг информацию о найденном у Лещенко коронавирусе

Российская газета 08:23
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

Смерть мужчины от хантавируса стала первым летальным исходом от данного патогена. Житель провинции Юньнань умер по дороге на работу.
Новые Ведомости 05:15
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Происшествия

Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета

Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета.
Lenta.ru 08:46
Общество

В Саратовской области закрывают все торговые центры и кафе

К концу недели в регионе будут закрыты рестораны, кафе и торговые точки (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек).
Версия-Саратов 07:22
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Общество

FT: КНДР тайно просит о помощи в борьбе с коронавирусом

По данным FT, власти страны запрашивали подобную помощь тайно. С начала вспышки коронавируса COVID-19 КНДР не сообщала о случаев заражения.
Газета.Ru 05:42
Происшествия

Крокодил съел нарушителя карантина в Руанде

Российская газета 06:24
Транспорт

ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин

«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:40
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Религия

Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки

Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
РБК 09:19
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик

Волгоградская правда 08:24
Общество

В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома

Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
РИА Новости 08:59
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Шоу-бизнес

Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

Evo-rus.com 08:41
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Происшествия

Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате

Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
REGNUM 04:23
Футбол

Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими»

Экс-форвард "Барселоны", телеведущий канала Univisión Христо Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду:Я делал интервью с теми, кто мне нравится, в том числе с Хаджи и Попеску, которые являются моими приятелями.
Soccer.ru вчера в 11:14
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Погода в Москве побила температурный рекорд

В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.
Комсомольская правда 09:02
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
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