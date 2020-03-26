В среду Владимир Путин подписал соответствующий указ, в нем говорится, что новую дату определят позже. В обращении к россиянам президент пояснил, что сейчас важно сосредоточиться на борьбе с COVID-19.

с чего всё началось

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса Смерть мужчины от хантавируса стала первым летальным исходом от данного патогена. Житель провинции Юньнань умер по дороге на работу.

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Происшествия Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Футбол Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими» Экс-форвард "Барселоны", телеведущий канала Univisión Христо Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду:Я делал интервью с теми, кто мне нравится, в том числе с Хаджи и Попеску, которые являются моими приятелями.