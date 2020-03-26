Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВыходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

В среду Владимир Путин подписал соответствующий указ, в нем говорится, что новую дату определят позже. В обращении к россиянам президент пояснил, что сейчас важно сосредоточиться на борьбе с COVID-19.
РИА Новости02:11

Подробнее о событии

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

РБК02:15

Выходной 22 апреля отменен в России

Lenta.ru02:13

Из-за переноса голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля будет рабочим

Известия01:31

Из-за переноса дня голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

Коммерсантъ01:59

Песков заявил, что в связи с переносом голосования по поправке к Конституции 22 апреля будет рабочим днем

ТК Звезда01:46

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

RT на русском01:40

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

РИА Новости02:11
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Общество

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вести.Ru 01:47
Политика

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Lenta.ru 07:13
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Религия

В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь

В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Интерфакс 07:45
Здоровье

Выявлено, как чеснок может быть полезен при коронавирусе

МедиаПоток 01:30
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Армия и оружие

Коронавирус сорвал испытания F-35

В США отменили испытания новейшего истребителя F-35 Lightning II. Причиной срыва назвали пандемию коронавируса, сообщает Defense News.
Lenta.ru 07:38
Здоровье

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости вчера в 10:22
Общество

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке

Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
iReactor вчера в 15:02
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Здоровье

В ВОЗ самоизоляцию при пандемии коронавируса признали бесполезной

Ограничение на передвижение и самоизоляция граждан не помогут окончательно ликвидировать пандемию COVID-19.
Соловей.Инфо 03:10
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
REGNUM 02:15
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Экономика

В Думу внесен законопроект о моратории на банкротство при форс-мажорах

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о несостоятельности, которые даст кабмину право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях - например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера или сильных скачках курса рубля.
Интерфакс 06:50
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Известия 00:35
Шоу-бизнес

Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой

Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Wday.ru вчера в 07:31
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Политика

Профсоюзы проследят за оплатой работникам недели, объявленной выходной

Федерация независимых профсоюзов проконтролирует, чтобы работодатели оплатили своим сотрудникам следующую неделю, объявленной президентом Владимиром Путины нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 11:09
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Здоровье

Описан период, когда носители коронавируса наиболее заразны

Носители коронавируса, который поражает все больше и больше стран, наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения.
Вечерний курьер 07:00
Общество

Курганская полиция опровергла информацию о рейдах по ТРЦ

УМВД РФ по Курганской области опровергло информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Znak.com 06:50
Общество

Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес

Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

Только недавно эксперты провели оценку дорогих предметов искусства, а вчера Петросян узнал: бывшая жена потихоньку выносит нажитое из дома.
7Дней.ру вчера в 01:00
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера 07:25
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
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