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Ведомости
Ведомости

Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН. Трансляция заседания велась на портале «Научная Россия».В источнике
Анна Поповароссийский политик
Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он выделяет.
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Газета.Ru

Переболевшие COVID-19 могут быть заразны до 90 дней

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РБК

Попова предупредила об опасности переболевших COVID в течение 90 дней

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Lenta.ru

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Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

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Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

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ТАСС

Вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус до 90 дней

ТАСС04:25
РИА Новости

Попова: определяющий защиту от COVID-19 уровень иммунитета пока не ясен

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