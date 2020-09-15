Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он выделяет.