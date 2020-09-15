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Ведомости
Ведомости

Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН. Трансляция заседания велась на портале «Научная Россия».В источнике
Анна Поповароссийский политик
Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он выделяет.
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Ведомости

Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

Ведомости05:26
Газета.Ru

Переболевшие COVID-19 могут быть заразны до 90 дней

Газета.Ru09:59
РБК

Попова предупредила об опасности переболевших COVID в течение 90 дней

РБК06:27
Lenta.ru

Появились новые данные об опасности коронавируса

Lenta.ru06:56
ТАСС

Эксперт рассказал, что данных об опасности выздоровевших после COVID-19 для окружающих нет

ТАСС10:54
News.ru

Переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней

News.ru04:18
РИА Новости

Попова: определяющий защиту от COVID-19 уровень иммунитета пока не ясен

РИА Новости04:35

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости10:55
1,3K

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru11:30
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
18

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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NVIDIA всё же подготовила эталонные платы для GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от сторонних производителей

По данным ресурса VideoCardz, для варианта Founders Edition (FE) видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA использует печатную плату с маркировкой PG133, а для старшей GeForce RTX 3090 FE используется плата с маркировкой PG136.
3DNews11:04