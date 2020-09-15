Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
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Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН. Трансляция заседания велась на портале «Научная Россия».В источнике
Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он выделяет.
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