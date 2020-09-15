Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН. Трансляция заседания велась на портале «Научная Россия».В источнике
Анна Поповароссийский политик
Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он выделяет.
Подробнее о событии
Lenta.ru

Появились новые данные об опасности коронавируса

Lenta.ru06:56
RT на русском

Попова: переболевший человек может выделять вирус до 90 дней

RT на русском04:31
News.ru

Переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней

News.ru04:18
РБК

Попова предупредила об опасности переболевших COVID в течение 90 дней

РБК04:27
ТАСС

Вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус до 90 дней

ТАСС04:25
Газета.Ru

Попова заявила, что переболевший COVID-19 заразен еще три месяца

Газета.Ru04:30
РИА Новости

Попова заявила, что переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней

РИА Новости04:18

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
575

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
305

На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38
2

Воронежским детям, чья семья погибла в сливной яме, назначили опекуна

Воронеж, 15 сентября 2020, 12:37 — REGNUM Постановление о назначении опекуна двум маленьким девочкам, семья которых погибла в сливной яме в августе, подписал глава Новоусманского района Воронежской области Дмитрий Маслов.
REGNUM05:37
1

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого подорожания аптечной продукции.
Российская газета17:30