Происшествия

ИзвестияИзвестияВылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера.
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с чего всё началось

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву

Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».
Пятый каналвчера в 20:16

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Потасовка пилотов пассажирского самолета сорвала рейс и расстроила россиян

Lenta.ru01:39

Драка в кабине, жуткая турбулентность: россияне еле прилетели в Москву

РЕН ТВвчера в 22:01

Дым и запах керосина: пассажирка рейса «Париж—Москва» рассказала о страшном полете

Пятый канал00:27

Пилоты рейса до Москвы подрались на борту самолета

URA.Ruвчера в 23:24

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Известиявчера в 21:14

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

РИА Новости01:12

То пилоты подрались, то пассажиров заморозили. Самолет не долетел до Москвы и вернулся в Париж

Телеканал 360°вчера в 20:26
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
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Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru 07:09
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ФАС хочет удалять программы Apple, Google и Microsoft

Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства, — сообщает «Коммерсант».
News.ru 01:51
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
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Planet Today 06:20
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Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

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Российская газета 03:12
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Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил президенту об итогах работы отрасли в 2019 году.
Прохоровские Истоки 07:39
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В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
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Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами

На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Московский Комсомолец 05:36
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Елена Ханга назвала размер своей пенсии

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Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ.
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Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Gazeta.SPb вчера в 07:13
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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В Щелкове врачи спасли новорожденного с гигантской опухолью

Врачи Щелковского перинатального центра провели операцию кесарева сечения, бережно извлекли малыша с минимальными повреждениями гигантской опухоли.
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Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Общество

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Украинская пенсионерка отреагировала на предложение «слуги народа» Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.
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