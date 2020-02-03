Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».

с чего всё началось

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на одного из пассажиров воздушного судна. По его словам, самолет выехал на полосу, после чего вернулся назад.

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

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