Происшествия
Газета.RuВылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на одного из пассажиров воздушного судна. По его словам, самолет выехал на полосу, после чего вернулся назад.
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с чего всё началось
Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».Пятый каналвчера в 20:16
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То пилоты подрались, то пассажиров заморозили. Самолет не долетел до Москвы и вернулся в Париж
Телеканал 360°вчера в 20:26
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