Происшествия

Газета.RuГазета.RuВылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на одного из пассажиров воздушного судна. По его словам, самолет выехал на полосу, после чего вернулся назад.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву

Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».
Пятый каналвчера в 20:16

Подробнее о событии

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

РИА Новости01:12

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Газета.Ruвчера в 23:01

Пилоты рейса до Москвы подрались на борту самолета

URA.Ruвчера в 23:24

Дым и запах керосина: пассажирка рейса «Париж—Москва» рассказала о страшном полете

Пятый канал00:27

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Известиявчера в 21:14

Драка в кабине, жуткая турбулентность: россияне еле прилетели в Москву

РЕН ТВвчера в 22:01

То пилоты подрались, то пассажиров заморозили. Самолет не долетел до Москвы и вернулся в Париж

Телеканал 360°вчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Sputnik Армения 02:13
Шоу-бизнес

Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.
Московский Комсомолец 03:58
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Финансы

Доллар на Мосбирже превысил 64 рубля

Курс американского доллара на Мосбирже на торгах в понедельник превысил отметку в 64 рубля, сообщил ТАСС.
Деловое.ТВ 03:53
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Общество

РЖД приостановили пассажирское сообщение с КНДР

"Согласно обращению Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года о временном прекращении железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (Россия) - Туманган (КНДР)", - указывается в пресс-релизе РЖД.
Инфорос 04:36
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Технологии

Смартфоны назвали возможными переносчиками коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайских специалистов, в настоящее время существует три вероятных пути передачи коронавируса.
ToDay News Ufa 03:21
Экономика

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
РБК 00:39
Общество

Мишустин подписал план по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Pravda.Ru 02:38
Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой

О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Летидор вчера в 04:01
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Происшествия

Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова

Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
ГТРК Липецк 01:45
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ

Пост нового директора Гидрометцентра России занял Сергей Борщ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в метеорологической службе.
Газета.Ru 04:28
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Политика

МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
РИА Новости 03:31
Здоровье

В Таиланде нашли способ лечения коронавируса

В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 18:37
Единоборства

Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес и Шакира на выходных выступят на Super Bowl 2020

Дженнифер Лопес и Шакира на выходных споют на Super Bowl 2020.
Пятый канал 31 января в 11:31
Политика

Керченских депутатов сняли с должностей после скандала с блокадниками

Интерфакс 02:37
Футбол

Это’О: я поверил в амбиции «Анжи» в борьбе за Лигу чемпионов

Вполне возможно, что Махачкала боролась бы за Лигу чемпионов, как это делает "ПСЖ", - сказал камерунец.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Политика

Иран назвал последствия утечки разговора заметившего ракету диспетчера

Утечка записи переговоров иранского диспетчера и пилота самолета авиакомпании Aseman Airlines, заметивших попадание ракеты в украинский Boeing 737-800, повлияет на отношения Ирана и Украины.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Известия вчера в 15:56
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro поступает в открытую продажу в России

MobiDevices 04:26
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:18
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Политика

В Китае по меньшей мере 16 иностранцев заразились коронавирусом

В Китае по меньшей мере 16 граждан других стран заболели коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное