Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».

с чего всё началось

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера.

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

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