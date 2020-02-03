Происшествия
ИзвестияВылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера.
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с чего всё началось
Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».Пятый каналвчера в 20:16
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То пилоты подрались, то пассажиров заморозили. Самолет не долетел до Москвы и вернулся в Париж
Телеканал 360°вчера в 20:26
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