Происшествия

ИзвестияИзвестияВылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера.
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с чего всё началось

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву

Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».
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Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

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То пилоты подрались, то пассажиров заморозили. Самолет не долетел до Москвы и вернулся в Париж

Телеканал 360°вчера в 20:26
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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