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Вылет самолета с Навальным из Омска в Германию перенесен

Жена Навального – Юлия, подписала заявление с просьбой авиаперевозки, указав, что предупреждена о рисках транспортировки, сообщают РИА Новости. Перенести перелет попросила немецкая медицинская бригада. Как пишет ТАСС, вылет задержан до утра 22 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Навальную предупредили о возможном ухудшении состояния мужа при перелете

ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга Алексея Навального, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете, сообщает минздрав Омской области.
РИА Новостивчера в 15:01
Подробнее о событии
12 Канал Омск

Навальный не может покинуть Омск: пилотам нужен отдых [обновлено]

12 Канал Омсквчера в 14:52
РИА СуперОмск

Названы условия и время вылета спецборта с Навальным в Германию из Омска

РИА СуперОмсквчера в 14:30
ТАСС

Вылет самолета с Алексеем Навальным из Омска задержали до утра субботы

ТАССвчера в 14:40
Известия

Навального отправят в Германию утром в субботу

Известиявчера в 14:36
Om1.ru

«Радоваться рано». Появилась информация о времени отправки Навального из Омска в Германию

Om1.ruвчера в 14:31
Lenta.ru

Вылет самолета с Навальным в Германию задержали

Lenta.ruвчера в 14:47
РИА Новости

В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным

РИА Новостивчера в 12:08

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Игромания.ру20 августа в 02:29
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Коммерсантъвчера в 06:08
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

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Газета.Ru19 августа в 09:56
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