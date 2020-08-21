Вылет самолета с Навальным из Омска в Германию перенесен
Жена Навального – Юлия, подписала заявление с просьбой авиаперевозки, указав, что предупреждена о рисках транспортировки, сообщают РИА Новости. Перенести перелет попросила немецкая медицинская бригада. Как пишет ТАСС, вылет задержан до утра 22 августа.В источнике
С чего всё началось
Навальную предупредили о возможном ухудшении состояния мужа при перелете
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга Алексея Навального, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете, сообщает минздрав Омской области.
РИА Новостивчера в 15:01
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