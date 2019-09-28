Происшествия
REGNUMВылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту. Об этом 28 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Волейбол
Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
REGNUM вчера в 04:38
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Футбол
Карпин пообещал реанимировать Мамаева
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
Нева Спорт 12:34
Футбол
Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Брестом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в заявку команды на домашний матч против «Бреста».
Sportbox.RU вчера в 14:56
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Политика
Стал известен новый друг Путина
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.
Lenta.ru 13:30
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Армия и оружие
МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН
Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
RT на русском 12:09
Политика
В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости 26 сентября в 22:31
Хоккей
«Эдмонтон» не предложил контракт Бурдасову
Sports.ru 12:50
Происшествия
Судно с украинцами пропало в Атлантике
Газета.Ru 11:51
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете
Вечерняя Москва вчера в 16:39
Происшествия
В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты
«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР.
Известия 13:12
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Гаджеты
Главная «фишка» Google Pixel 4 будет недоступна для России
Не исключено, что Project Soli в РФ все-таки будет работать и об этом объявят на официальной презентации смартфона — 15 октября.
Astera вчера в 17:48
Политика
В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Экономика
Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы
Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
РИА Новости 08:22
Технологии
Huawei запустит видеосервис в России
Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
Телеканал 360° 09:40
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47