Происшествия
REGNUMВылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту. Об этом 28 сентября сообщила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В предыдущие годы в McLaren сумели создать базис для своего возвращения на вершину, этому способствовало и успешное выступление с Renault в нынешнем сезоне.
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