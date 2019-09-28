Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту. Об этом 28 сентября сообщила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

Политика В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.

Здоровье Использование стиральной машины может угрожать здоровью Во время использования эконом режима стиральная машина не уничтожает опасные для человека бактерии, выяснили ученые.

Гаджеты Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Авто В Сети опубликованы изображения Kia Sorento нового поколения Форма решетки соответствует тому, что мы видели на последнем внедорожнике от Kia, Telluride, модели, которая, по словам руководителей Kia, поделится своей угловой формой кузова со следующим поколением Sorento & Sportage.

Общество МЧС опровергло запрет на курение на балконах Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.

Волейбол Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.

Происшествия Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.

Происшествия В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями "В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Происшествия В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.

Технологии Huawei запустит в России свой видеосервис В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Авто Mercedes подтвердил контракт с McLaren Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.

Политика Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Политика Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.

Автоспорт Квят пропустит квалификацию Гран-при России Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".

Политика Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.