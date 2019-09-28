Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту. Об этом 28 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

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