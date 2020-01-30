Общество

REGNUMREGNUMВылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash. «Звезда» планировала вылететь бортом SU 6034 авиакомпании «Россия» из Москвы в Санкт-Петербург.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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