Общество
REGNUMВылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash. «Звезда» планировала вылететь бортом SU 6034 авиакомпании «Россия» из Москвы в Санкт-Петербург.
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После возмущений во Внуково Ксении Собчак напомнили о задержках из-за вылетов отца
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ЕС отпустил Британию на свободу
Предполагалось, что он завершится к марту 2019 года, но переговоры затянулись из-за вопроса о сохранении свободы передвижения через границу с Ирландией, а также из-за внутренних разногласий в британском парламенте.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
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Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака»
Ранее Хиссрич высказалась о дизайне брони Нильфгаарда в первом сезоне, а позже стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» сменят дизайнера костюмов.
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Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы
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Здоровье
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Во время медицинского обследования медики обнаружили у нее дермоидную кисту, которая представляет собой доброкачественное новообразование в яичнике, содержащее в себе разные ткани организма.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Происшествия
На трассе под Саратовом в ДТП погиб водитель скорой помощи
Сегодня ночью в Саратовской области в аварии погиб водитель скорой помощи. Об этом ИА "Взгляд-инфо" рассказали в областной службе спасения.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Происшествия
Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Здоровье
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
Футбол
Журналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико»
Бельгиец выступал за клуб из Мадрида в период с 2015 по 2018-й год, пока не переехал в чемпионат Китая.
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Гаджеты
Xiaomi: подэкранные камеры в смартфонах требуют доработки
Многие поставщики смартфонов работают над решениями, которые позволят прятать фронтальную камеру непосредственно за дисплей.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
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Политика
Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом
Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.
Политика
Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль
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Обоснованность подорожания медицинских масок попросили проверить ФАС
Проверить аптечные сети на правомерность резкого повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты попросил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич 31 января, направив письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).