«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отказалась от «навязывания токсичного контента». Это платные услуги и подписки, из-за которых отношения с клиентами портились, заявил Александр Торбахов, который руководит организацией с апреля этого года.В источнике
С чего всё началось
Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом»
Александр Торбахов был назначен на должность гендиректора «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в начале апреля, сменив Василя Лацанича. Для «ВымпелКома» Торбахов не новый человек: он уже возглавлял компанию с апреля 2009-го по июнь 2010 года, являясь ее соруководителем вместе с Борисом Немшичем.
РБК01:30
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