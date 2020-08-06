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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отказалась от «навязывания токсичного контента». Это платные услуги и подписки, из-за которых отношения с клиентами портились, заявил Александр Торбахов, который руководит организацией с апреля этого года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом»

Александр Торбахов был назначен на должность гендиректора «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в начале апреля, сменив Василя Лацанича. Для «ВымпелКома» Торбахов не новый человек: он уже возглавлял компанию с апреля 2009-го по июнь 2010 года, являясь ее соруководителем вместе с Борисом Немшичем.
РБК01:30
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

Общественная служба новостей05:36
РБК

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

РБК01:40
РИА Новости

Глава «Вымпелкома» считает целесообразным дальнейшее сокращение салонов

РИА Новости05:01
Sostav.ru

В «Билайне» заявили об отказе от «навязывания токсичного контента»

Sostav.ru04:25
Коммерсантъ

Глава «Вымпелкома»: «Билайн» теряет клиентов

Коммерсантъ03:42
RuNews24.ru

Глава «ВымпелКома» заявил о новой клиентской политике компании

RuNews24.ru03:14
REGNUM

Глава «Билайна» заявил об отказе от навязывания токсичного контента

REGNUM05:08

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Вести.Ruвчера в 09:06
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Известия07:04
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Интерфакс22:12
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РИА Новости04:31
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