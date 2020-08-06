«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

РБК 7

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отказалась от «навязывания токсичного контента». Это платные услуги и подписки, из-за которых отношения с клиентами портились, заявил Александр Торбахов, который руководит организацией с апреля этого года.