Общество
РБК«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
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Общество
Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, согласно материалам дела, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.
ТАСС 02:34
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Общество
В Турции после открытия границ выросло число заражений коронавирусом
В Турции растет число случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ вчера в 04:27
Происшествия
На Кипре начали искать уроженца Хабаровска по делу о взрыве в Бейруте
Журналисты газеты Cyprus Times сообщили, что полиция Кипра не располагает сведениями о поиске Игоря Гречушкина.
RuNews24.ru вчера в 18:47
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Путешествия
Отдых в Калининградской области подорожал на 20% за год
Цены на отдых в Калининградской области за год выросли на 20%.
Клопс 00:49
Общество
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
RT на русском 01:29
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Общество
Садальский констатировал «смерть» театра «Современник» с уходом Волчек
Московский Комсомолец вчера в 22:06
Политика
Путин назначил зампреда ВС РФ Свириденко замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Верховного суда РФ Олега Свириденко заместителем министра юстиции России.
News.ru 03:16
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Здоровье
В Алтайском крае готовятся возобновить плановую медпомощь
В Алтайском крае со следующей недели начнут возобновлять плановую медпомощь.
КП - Барнаул 02:47
Происшествия
Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд
Ущерб от взрыва, произошедшего в порту Бейрута вечером 4 августа, может вырасти до $15 млрд.
РБК вчера в 16:13
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Путешествия
Стали известны отпускные маршруты петербуржцев в августе
Санкт-Петербург, 6 августа 2020, 09:55 — REGNUM Стали известный популярные среди петербуржцев туристические направления в августе 2020 года.
REGNUM 02:55
Общество
Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru 03:14
Футбол
«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.
Чемпионат вчера в 17:47
Происшествия
Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело
Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 03:08
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
РИА Новости вчера в 20:15
Футбол
«Арсенал» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу Коутинью
По информации источника, переговоры по переходу 28-летнего бразильца в «Арсенал» находятся на продвинутой стадии.
Спорт-Экспресс 02:12
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что результаты выборов 9 августа в стране предопределены, возможные протесты их исход не изменят: для смены власти необходимо международное давление.
РИА Новости 03:18