Общество
РБК«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
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Путешествия
Отдых в ряде регионов России подорожал на четверть
В нескольких российских регионах, популярных среди отечественных путешественников, цены на туристические услуги выросли на 5-25 процентов.
Discover24 03:23
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
В Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Крыму коронавирусом заболели 1386 человек, выздоровели 986, умерли 15.
Вести.Севастополь 02:54
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
Политика
Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией
Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге Google.
РИА Новости 01:56
Экономика
Экс-владельцы Бинбанка и «Открытия» стали соответчиками по иску о мошенничестве на $700 млн
Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, экс-председатель правления «ФК Открытие» Вадим Беляев и основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич стали соответчиками по иску банков «Траст» и «Открытие», который рассматривается в Высоком суде Лондоне.
Коммерсантъ 01:21
Происшествия
Кипр начал искать связанного со взрывом в Бейруте россиянина
Службы безопасности Кипра начали разыскивать связанного со взрывом в Бейруте россиянина Игоря Гречушкина.
Lenta.ru вчера в 12:06
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Путешествия
«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты
В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
РБК 02:04
Футбол
Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.
Газета.Ru 02:50
Общество
Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж
По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.
BFM.ru 03:20
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки
В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
ТВ Центр 01:32
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
Футбол
Бабаев объяснил, почему Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА
Вагнер Лав объяснил, почему сорвалось его возвращение в ЦСКА Ролан Гусев: Вагнер мог давать советы Чалову, если бы вернулся в ЦСКА.
Metaratings вчера в 16:18
Политика
Помпео сообщил о прогрессе в переговорах по вооружениям между РФ и США
Вашингтон, 6 августа 2020, 07:09 — REGNUM Между Россией и США достигнут определенный прогресс в переговорах по контролю над вооружениями, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в ходе брифинге 5 августа.
REGNUM 00:09
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Гаджеты
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
Ключевая особенность всей серии Galaxy Note — стилус S Pen6. Samsung представил две модели: Galaxy Note20 и Note20 Ultra, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве - 50 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей и Барнауле - 40 тысяч рублей.
РИА Новости 02:05
Политика
Избежавший ареста в Минске военный раскрыл схему отправки россиян
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», к которой власти Белоруссии приписывают задержанных россиян, не имеет никакого отношения к ситуации.
URA.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Политика
Дехарт назвал Арктику северным флангом НАТО
Политическая Экспертиза 02:56
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фото с погибшей в ДТП Бережной
Российская певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) в годовщину гибели в ДТП украинского общественного деятеля Ирины Бережной опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок.
Московский Комсомолец 02:55
Футбол
В Кубке России «Крылья Советов» сыграют с омским «Иртышом»
В Москве прошла жеребьёвка квалификационного раунда 1/64 финала Бетсити — Кубка России по футболу сезона 2020/21 для клубов ФНЛ.
Самара-ГИС 02:38