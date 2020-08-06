Общество

РБКРБК«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

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По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
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