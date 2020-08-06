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РБК
РБК

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом»

Александр Торбахов был назначен на должность гендиректора «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в начале апреля, сменив Василя Лацанича. Для «ВымпелКома» Торбахов не новый человек: он уже возглавлял компанию с апреля 2009-го по июнь 2010 года, являясь ее соруководителем вместе с Борисом Немшичем.
РБК01:30
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РБК

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

РБК01:40
Коммерсантъ

Глава «Вымпелкома»: «Билайн» теряет клиентов

Коммерсантъ03:42
RuNews24.ru

Глава «ВымпелКома» заявил о новой клиентской политике компании

RuNews24.ru03:14
Adindex.ru

Глава «ВымпелКома» призвал телеком к сокращению рекламных бюджетов

Adindex.ru02:53
Вятка-На-Сети

Билайн отказался от навязывания подписок и токсичного контента. Причина: уход клиентов

Вятка-На-Сети04:02

Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
RT на русском03:29

Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57

После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.
РИА Новостивчера в 06:32
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Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах

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Коммерсантъ18:05