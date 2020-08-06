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РБК
РБК

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом»

Александр Торбахов был назначен на должность гендиректора «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в начале апреля, сменив Василя Лацанича. Для «ВымпелКома» Торбахов не новый человек: он уже возглавлял компанию с апреля 2009-го по июнь 2010 года, являясь ее соруководителем вместе с Борисом Немшичем.
РБК01:30
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Радио Sputnik

Все для доверия клиентов. «ВымпелКом» отказался от токсичного контента

Радио Sputnik04:32
Sostav.ru

В «Билайне» заявили об отказе от «навязывания токсичного контента»

Sostav.ru04:25
Adindex.ru

Глава «ВымпелКома» призвал телеком к сокращению рекламных бюджетов

Adindex.ru02:53
Коммерсантъ

Глава «Вымпелкома»: «Билайн» теряет клиентов

Коммерсантъ03:42
RuNews24.ru

Глава «ВымпелКома» заявил о новой клиентской политике компании

RuNews24.ru03:14
Вятка-На-Сети

Билайн отказался от навязывания подписок и токсичного контента. Причина: уход клиентов

Вятка-На-Сети04:02
РБК

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

РБК01:40

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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
РИА Новости04:31
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Известиявчера в 16:06
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REGNUMвчера в 04:54
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