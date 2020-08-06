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РБК
РБК

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом»

Александр Торбахов был назначен на должность гендиректора «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в начале апреля, сменив Василя Лацанича. Для «ВымпелКома» Торбахов не новый человек: он уже возглавлял компанию с апреля 2009-го по июнь 2010 года, являясь ее соруководителем вместе с Борисом Немшичем.
РБК01:30
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Коммерсантъ

Глава «Вымпелкома»: «Билайн» теряет клиентов

Коммерсантъ03:42
РИА Новости

Глава «Вымпелкома» считает целесообразным дальнейшее сокращение салонов

РИА Новости05:01
Sostav.ru

В «Билайне» заявили об отказе от «навязывания токсичного контента»

Sostav.ru04:25
REGNUM

Глава «Билайна» заявил об отказе от навязывания токсичного контента

REGNUM05:08
RuNews24.ru

Глава «ВымпелКома» заявил о новой клиентской политике компании

RuNews24.ru03:14
Adindex.ru

Глава «ВымпелКома» призвал телеком к сокращению рекламных бюджетов

Adindex.ru02:53
РБК

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

РБК01:40
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
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