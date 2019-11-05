Общество

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К концу третьего квартала «Вымпелком» закрыл 150 салонов сотовой связи, пишет «Коммерсантъ». Из них 120 салонов были закрыты в третьем квартале. Сейчас у оператора осталось 3 тыс. монобрендовых салонов и 1,7 тыс. салонов, работающих по франшизе, рассказали в компании.
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с чего всё началось

«Вымпелком» освобождает помещения

Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
Коммерсантъвчера в 17:29

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«Вымпелком» освобождает помещения

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