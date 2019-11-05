Общество
Computerworld Россия«Вымпелком» массово сокращает сеть салонов
К концу третьего квартала «Вымпелком» закрыл 150 салонов сотовой связи, пишет «Коммерсантъ». Из них 120 салонов были закрыты в третьем квартале. Сейчас у оператора осталось 3 тыс. монобрендовых салонов и 1,7 тыс. салонов, работающих по франшизе, рассказали в компании.
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Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.Коммерсантъвчера в 17:29
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Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
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Общество
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Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев
"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
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Бывший глава московского управления Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов, обвиняемый в коррупции, заявил, что следователи ФСБ во время обыска в его доме спустились в подвал, где хранился коньяк, и напились.
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Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:17
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Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд человек
Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ к интернету, и это число продолжает расти.
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«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Авто
Skoda показала видео Octavia нового поколения
Чешская компания «Skoda» опубликовала тизер автомобиля Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября в Праге.
ToDay News Ufa вчера в 12:32
Футбол
Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
RT на русском 08:00
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня 01:21
Происшествия
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
В полиции сообщили, что в Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около трех часов дня.
Московский Комсомолец 08:14
Игры
Blizzard анонсировал и показал игру Diablo IV
Любители игры в Diablo IV вновь смогут наслаждаться пугающей атмосферой мира, в котором не осталось никого, кто мог бы противостоять злу, кроме персонажей трех классов: варвар, колдунья, друид.
Территория новостей вчера в 10:00
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 04:08
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize
Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.
Car.ru 01:55
Происшествия
Путину доложили об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РБК 07:00
Политика
Медведчук предрек замерзание Украины без российского газа
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уличил во лжи министра энергетики Украины Алексея Оржеля.
Журналистская правда 06:39
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Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни
Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16