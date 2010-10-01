Экономика
Коммерсантъ«Вымпелком» освобождает помещения
Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
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Политика
Путин назначил нового главу Следственного комитета Бурятии
Президент России Владимир Путин назначил на пятилетний срок нового руководителя следственного управления Следственного комитета Бурятии.
EastRussia 18:29
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказывается признавать сына от «мисс Москвы»
Как пишет Daily Mail, экс-король Малайзии Мухаммад V продолжает настаивать на том, что он не является отцом ребенка Оксаны Воеводиной, которая ранее имела титул «мисс Москва».
Московский Комсомолец 17:23
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 09:44
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В понедельник, 4 ноября, в работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки – не работает система сообщений.
Инфо24 08:59
Интернет
Facebook обновил логотип компании
По данным компании, обновленный логотип появится в надписи from Facebook, расположенной на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.
Известия 20:51
Происшествия
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запретил аренду помещений для вечеринок после того, как при стрельбе в снятом в Калифорнии доме погибли пять человек.
Ведомости вчера в 11:50
Футбол
Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
Спорт-Экспресс 12:54
Общество
В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»
Российская газета 21:38
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости 16:58
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Происшествия
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъ 13:25
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Происшествия
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Тонга, сообщает 4 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
REGNUM 15:05
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
АМИТЕЛ 07:05
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
По мнению подполковника Вооруженных сил США Гэри Лайка, американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы».
РБК 21:19
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Единоборства
Магомедшарипов рассказал о разнице в отношении к языку в России и США
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов рассказал, как у него обстоят дела с изучением английского языка.
RT на русском 06:15
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории, напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Общество
Стало известно, где в России самое доступное дизельное топливо
Меньше всего топлива могут купить жители Республики Дагестан (504 литра) и Карачаево-Черкесской Республики (508 литров), хотя уровень цен там на дизельное топливо ниже общероссийского больше чем на рубль .Самое дешевое дизельное топливо в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рубля.
РЕН ТВ 17:05
Общество
Сотрудники Microsoft в Японии перешли на четырехдневку
Сотрудники японского подразделения компании Microsoft стали участниками эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Российская газета 18:11
Общество
На Камчатке ожидают шторм с волнами до 9 метров
На Камчатке объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимся появлением волн в девять метров ночью в среду.
РЕН ТВ 21:14
Энергетика
На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Общество
Минторг США сообщил о скором начале выдачи лицензий на сделки с Huawei
В октябре The New York Times сообщала, что в администрации президента США Дональда Трампа планируют выдавать лицензии американским компаниям на поставку продукции Huawei.
РБК вчера в 14:59
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55