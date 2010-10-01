Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Вымпелком» освобождает помещения

Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
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«Вымпелком» освобождает помещения

Коммерсантъ17:29

«Билайн» массово закрывает свои салоны по всей России

URA.Ru20:38

«Билайн» в РФ закрывает салоны

News.ru21:07
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Путин назначил нового главу Следственного комитета Бурятии

Президент России Владимир Путин назначил на пятилетний срок нового руководителя следственного управления Следственного комитета Бурятии.
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Бывший король Малайзии отказывается признавать сына от «мисс Москвы»

Как пишет Daily Mail, экс-король Малайзии Мухаммад V продолжает настаивать на том, что он не является отцом ребенка Оксаны Воеводиной, которая ранее имела титул «мисс Москва».
Московский Комсомолец 17:23
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском 09:44
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Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В понедельник, 4 ноября, в работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки – не работает система сообщений.
Инфо24 08:59
Интернет

Facebook обновил логотип компании

По данным компании, обновленный логотип появится в надписи from Facebook, расположенной на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.
Известия 20:51
Происшествия

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запретил аренду помещений для вечеринок после того, как при стрельбе в снятом в Калифорнии доме погибли пять человек.
Ведомости вчера в 11:50
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Спартак — Арсенал (Тула) 0:1

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Общество

В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»

Российская газета 21:38
Шоу-бизнес

Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля

В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости 16:58
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
Происшествия

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъ 13:25
Происшествия

В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой

Московский Комсомолец 16:55
Происшествия

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Тонга, сообщает 4 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
REGNUM 15:05
Общество

Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
АМИТЕЛ 07:05
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

По мнению подполковника Вооруженных сил США Гэри Лайка, американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы».
РБК 21:19
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Единоборства

Магомедшарипов рассказал о разнице в отношении к языку в России и США

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов рассказал, как у него обстоят дела с изучением английского языка.
RT на русском 06:15
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 00:00
Происшествия

Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре

На сопредельной территории, напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Общество

Стало известно, где в России самое доступное дизельное топливо

Меньше всего топлива могут купить жители Республики Дагестан (504 литра) и Карачаево-Черкесской Республики (508 литров), хотя уровень цен там на дизельное топливо ниже общероссийского больше чем на рубль .Самое дешевое дизельное топливо в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рубля.
РЕН ТВ 17:05
Общество

Сотрудники Microsoft в Японии перешли на четырехдневку

Сотрудники японского подразделения компании Microsoft стали участниками эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Российская газета 18:11
Общество

На Камчатке ожидают шторм с волнами до 9 метров

На Камчатке объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимся появлением волн в девять метров ночью в среду.
РЕН ТВ 21:14
Энергетика

На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо

В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Общество

Минторг США сообщил о скором начале выдачи лицензий на сделки с Huawei

В октябре The New York Times сообщала, что в администрации президента США Дональда Трампа планируют выдавать лицензии американским компаниям на поставку продукции Huawei.
РБК вчера в 14:59
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
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