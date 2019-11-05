Общество
Моллы.Ru«Вымпелком» закрыл 150 салонов «Билайн»
Сотовый оператор «Вымпелком», развивающий сеть монобрендовых салонов связи по брендом «Билайн», закрыл около 150 розничных точек на фоне перехода спроса в онлайн. При этом 120 закрытий состоялось в третьем квартале.
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Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.Коммерсантъвчера в 17:29
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