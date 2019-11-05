Общество
Моллы.Ru«Вымпелком» закрыл 150 салонов «Билайн»
Сотовый оператор «Вымпелком», развивающий сеть монобрендовых салонов связи по брендом «Билайн», закрыл около 150 розничных точек на фоне перехода спроса в онлайн. При этом 120 закрытий состоялось в третьем квартале.
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с чего всё началось
Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.Коммерсантъвчера в 17:29
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Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Россиянам разрешат тратить пенсионные накопления
В Государственной думе задумались о том, чтобы дать возможность россиянам, которые имеют накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), тратить соответствующие средства на улучшение жилищных условий, повышение уровня образования и другие значимые потребности, пишут "Известия".
Московский Комсомолец 01:52
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Культура
Ножи и клинки: от ацтеков-потрошителей до лазерных технологий
Участие в мероприятии приняли лучшие производители клинков и холодного оружия из Москвы, Нижнего Новгорода, Златоуста, Тулы, Ижевска, Кизляра, Углича, а также из целого ряда зарубежных стран.
Ридус 03 ноября в 19:36
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Космос
Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом
Inc-news.ru вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета вчера в 15:30
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Экономика
ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.
РБК 02:15
Общество
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Здоровье
Диетолог рассказала, как правильно есть выпечку и не толстеть
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Политика
Трамп захотел заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
Интерфакс вчера в 18:00
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Общество
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Privet-Rostov.ru 03 ноября в 13:39
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Экономика
Stellar уничтожил токены XLM на $4 млрд. Цена альткоина выросла на 16%
Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) уничтожила 55 млрд токенов XLM.
РБК 02:14
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Авто
Названы регионы России, где покупают больше всего автомобилей
Первое место в стране по объему продаж новых легковых автомобилей ожидаемо остается Москва – в столице за январь-сентябрь 2019 года купили 158,4 тыс. машин, что соответствует 14% от общего числа продаж по стране.
Авторамблер 02:42
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов
Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов, начато внутреннее расследование.
Известия 02:39
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50