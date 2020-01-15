Происшествия
Газета.RuВынесен первый приговор по делу о пытках в ярославской колонии
В Ярославле Заволжский районный суд вынес первый приговор по делу об избиении сотрудниками ФСИН осужденного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 летом 2018 года.
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с чего всё началось
Заволжский районный суд Ярославля в среду приговорил заместителя начальника оперативного отдела колонии №1 Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова к лишению свободы на четыре года, передал корреспондент "Интерфакса".Интерфакс02:53
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Бил после трепанации: напавший на зека тюремщик пошел работать в детский сад
Pro Город Ярославль12:30
Начали сажать истязателей: в Ярославле вынесли приговор сотруднику колонии, где практиковали пытки
Новости Ярославля 76.ru02:51
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