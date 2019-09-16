Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес приговор Станиславу Мельниченко, обвиняемому в оскорблении полицейского. Инцидент произошёл во время противостояния противников и сторонников строительства храма в сквере у драмтеатра, причём Мельниченко выступал на стороне верующих.

Вынесен приговор по первому делу о беспорядках в сквере Екатеринбурга

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