Происшествия
News.ruВынесен приговор по первому делу о беспорядках в сквере Екатеринбурга
Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес приговор Станиславу Мельниченко, обвиняемому в оскорблении полицейского. Инцидент произошёл во время противостояния противников и сторонников строительства храма в сквере у драмтеатра, причём Мельниченко выступал на стороне верующих.
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Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Финансы
Рубль взлетел
Курс рубля в первые полчаса после начала торгов вырос на 0,8 процента.
Lenta.ru 04:11
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Музыка
Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
REGNUM 05:23
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Здоровье
Роспотребнадзор намерен выяснить, как питаются российские дети
Роспотребнадзор планирует провести мониторинг питания детей в образовательных организациях и дома.
Activityedu.ru 03:33
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия
Дом Умтити был ограблен во время матча «Барселоны» и «Валенсии»
Воры ограбили дом защитника «Барселоны» Самюэля Умтити во время матча чемпионата Испании с «Валенсией» (5:2). Как сообщает Sport.es, в здание проникли четыре человека в капюшонах, взломали дверь и ограбили сейф.
ProstoProSport 06:21
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Игры
Новый Call of Duty не будут продавать в России на Playstation
Neva.Today 13 сентября в 08:11
Хоккей
Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ
Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.
Все про Спорт ру вчера в 13:22
Армия и оружие
На Украине начались совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались учения Rapid Trident-2019.
ИА Новороссия 04:05
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Авто
Компания BMW не собирается обновлять электрокар i3
Что касается приемника BMW i3, то никаких конкретных планов на этот счет у марки еще нет.
CarsWeek.ru 06:08
Экономика
В России резко подорожало съемное жилье
Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась.
Lenta.ru 03:46
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей для шпионажа
Политическая Экспертиза 14 сентября в 22:15
Авто
Chery Tiggo 4 получил в России новую комплектацию
Tvoe-avto.com 04:44
Гаджеты
Спрос на новые iPhone превысил ожидания аналитиков
Спрос на новое поколение смартфонов iPhone превысил ожидания аналитиков.
Вечерний курьер 04:49
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
На чемпионате мира в Пекине состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины.
NewInform вчера в 17:18
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31