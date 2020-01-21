Армия и оружие

REGNUMREGNUMВынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
Читать в источнике
Комментировать332
с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG
 со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
Известиявчера в 21:54

Подробнее о событии

Наш ответ — в стадии разработки: о планах НАТО заглянуть вглубь России

REGNUM07:15

Столтенберг сообщил о способном заглянуть вглубь России беспилотнике НАТО

РБК03:01

За Крымом будут активно следить дроны НАТО

КИАвчера в 11:38

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Известиявчера в 21:54

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новостивчера в 21:18

Столтенберг заявил о способности новых беспилотников НАТО заглянуть на территорию России

ТАСС02:43

Новый шпионский инструмент НАТО может на 200 километров заглянуть в Россию (VG, Норвегия) (VG)

ИноСМИвчера в 08:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

По словам источников, Козак может перейти работать в администрацию президента.
Pravda.Ru 08:36
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Происшествия

Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом

В Сочи таксист умер во время поездки и врезался в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.
Lenta.ru 08:35
Энергетика

На Украине потребовали установить пошлину на импорт топлива из России

Украинские производители нефтепродуктов "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились в правительство Украины с требованием установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%.
ТАСС 08:29
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Известия 07:38
Происшествия

Кончаловский заявил о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Рамблер вчера в 06:34
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
Технологии

СМИ узнали об отказе Apple от внедрения шифрования после претензий ФБР

Вскоре после прошедших переговоров Apple отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования.
Rambler News Service 08:33
Шоу-бизнес

Елене Воробей потребовалась срочная операция

Популярная юмористка Елена Воробей несколько недель назад сообщила, что сломала руку.
Bimru.ru 03:53
Общество

Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы за взятки

Суд средней ступени Тяньцзиня (КНР) приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвея к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество.
Профиль 03:02
Футбол

«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого

Kazanfirst.ru 08:46
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Культура

Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино

Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
iReactor вчера в 08:24
Общество

В России предложили принудительно направлять на лечение за пьяную езду

В правительственной комиссии по профилактике правонарушений выступили с предложением отправлять пьяных водителей на принудительное лечение.
Кубань 24 вчера в 23:41
Гаджеты

Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела

Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела вслед за более доступной и теперь предлагается по цене 247 долларов.
Astera 02:47
Политика

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:49
Общество

Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.
REGNUM 08:46
Гаджеты

Высота процессорной системы охлаждения Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black — 37 мм

Компания Noctua добавила в линейку низкопрофильных процессорных систем охлаждения модель NH-L9a-AM4 chromax.black.
iXBT.com 08:11
Энергетика

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
РИА Новости 07:40
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Общество

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
REGNUM 06:21
Экономика

В Татарстане цены на жилье на вторичном рынке выросли на 13,8%

В Татарстане цены на жилье на вторичном рынке выросли на 13,8% в 2019 году. Средняя стоимость квадратного метра составила 57 тыс. рублей.
TatCenter 02:23
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Общество

Начислять материнский капитал за первенца могут начать в марте

Об изменениях в программе поддержки семей с детьми объявил президент РФ Выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка начнут начислять с марта 2020 года.
Союзное Вече вчера в 06:22
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Фигурное катание

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Pravda.Ru вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета вчера в 05:38
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
REGNUM 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное