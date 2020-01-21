с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.

Политика Дмитрий Козак покинет правительство По словам источников, Козак может перейти работать в администрацию президента.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Энергетика На Украине потребовали установить пошлину на импорт топлива из России Украинские производители нефтепродуктов "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились в правительство Украины с требованием установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%.

Политика Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Происшествия Кончаловский заявил о пропаже сына Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.

Энергетика Белоруссия закупила нефть у Норвегии Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Политика Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Гаджеты Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела вслед за более доступной и теперь предлагается по цене 247 долларов.

Политика В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.

Энергетика Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

Общество Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.

Общество Начислять материнский капитал за первенца могут начать в марте Об изменениях в программе поддержки семей с детьми объявил президент РФ Выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка начнут начислять с марта 2020 года.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.