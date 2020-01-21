Армия и оружие
REGNUMВынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО
Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
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с чего всё началось
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.Известиявчера в 21:54
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Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
По словам источников, Козак может перейти работать в администрацию президента.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Происшествия
Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом
В Сочи таксист умер во время поездки и врезался в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.
Энергетика
На Украине потребовали установить пошлину на импорт топлива из России
Украинские производители нефтепродуктов "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились в правительство Украины с требованием установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%.
Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Технологии
СМИ узнали об отказе Apple от внедрения шифрования после претензий ФБР
Вскоре после прошедших переговоров Apple отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования.
Шоу-бизнес
Елене Воробей потребовалась срочная операция
Популярная юмористка Елена Воробей несколько недель назад сообщила, что сломала руку.
Общество
Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы за взятки
Суд средней ступени Тяньцзиня (КНР) приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвея к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество.
Футбол
«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Культура
Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино
Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
Общество
В России предложили принудительно направлять на лечение за пьяную езду
В правительственной комиссии по профилактике правонарушений выступили с предложением отправлять пьяных водителей на принудительное лечение.
Гаджеты
Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела
Самая дорогая версия Redmi Note 8 Pro тоже подешевела вслед за более доступной и теперь предлагается по цене 247 долларов.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.
Гаджеты
Высота процессорной системы охлаждения Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black — 37 мм
Компания Noctua добавила в линейку низкопрофильных процессорных систем охлаждения модель NH-L9a-AM4 chromax.black.
Энергетика
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Экономика
В Татарстане цены на жилье на вторичном рынке выросли на 13,8%
В Татарстане цены на жилье на вторичном рынке выросли на 13,8% в 2019 году. Средняя стоимость квадратного метра составила 57 тыс. рублей.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Общество
Начислять материнский капитал за первенца могут начать в марте
Об изменениях в программе поддержки семей с детьми объявил президент РФ Выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка начнут начислять с марта 2020 года.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.