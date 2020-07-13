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ИзвестияИзвестияВынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет

В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru 13 июля. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
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Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат

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Армия и оружие

Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК

В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.
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Вышел трейлер пятого сезона «Люцифера» от Netflix

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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
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Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
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Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку

Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 05:30
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Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
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Экономика

Банк России не намерен проводить деноминацию рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен проводить деноминацию рубля, несмотря на предложения отдельных экспертов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
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Футбол

Бердыев прилетал в Сочи на матч «Спартака» для переговоров с Газизовым

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прилетал в Сочи, на матч «Спартака» с местным клубом в рамках 28-го тура РПЛ.
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Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Армия и оружие

Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией

РИА Новости 11:23
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Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую

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Известия 08:36
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Общество

Российскому актеру запретили въезд на Украину

Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
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Росгидромет предупредил о подтоплениях в Москве и Подмосковье

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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Глава ОКР Поздняков: аудит выявил финансовые нарушения в РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о ряде существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства.
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Стало известно, как было найдено тело убитой Соколовым аспирантки

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Названы продукты, вызывающие преждевременное старение

По словам Погожевой, замедлить процесс старения поможет употребление два раза в неделю богатой витамином D и омега-3 жирных кислот рыбы: сельди, иваси, скумбрии, сардины, тунца и лосося.
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NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны

Ожидается, что первого сентября оно приблизится к Земле на расстоянии порядка 71 тысячи 805 километров.
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«Яндекс.Мессенджер» стал доступен в «Дзене»

«Яндекс» объявил, что теперь в блогерской платформе «Дзен» доступен «Яндекс.Мессенджер».
Коммерсантъ 11:58
Единоборства

Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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