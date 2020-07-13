Коронавирус
REGNUMСвердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
Evo-rus.com 01:28
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Самаре произошел пожар на складе с краской
Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
Политика
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений
Если Украина выйдет из Минских соглашений, это не понравится никому из участников "нормандской четверки", уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета вчера в 07:33
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia опубликовала фотографию салона кросс-вэна Carnival четвёртого поколения, который появится на российском рынке.
Motor 03:22
Общество
Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди
Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 13:36 — REGNUM Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе.
REGNUM 06:36
Армия и оружие
Власти ДНР назвали битву под Иловайском главной военной победой
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что битва под Иловайском является главной военной победой республики.
News.ru вчера в 09:32
Общество
Второй компонент вакцины от коронавируса ввели еще 20 россиянам
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса.
ФедералПресс 07:17
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Здоровье
Переболевшие КОВИД быстро теряют антитела и рискуют заболеть повторно
Ученые из Германии пришли к выводу, что переболевшие КОВИД рискуют заболеть повторно.
Невские Новости вчера в 19:00
Политика
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Экономика
Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%
По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter 03:24
Политика
МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе
Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Общество
В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53