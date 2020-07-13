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ИзвестияВынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет
В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru 13 июля. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv 03:37
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Шоу-бизнес
Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
В Саратовской области самоизоляция продлена для граждан старше 65 лет
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 26 июля 2020 года для граждан старше 65 лет и лиц из группы риска (с различными хроническими заболеваниями).
Саратов.Экспресс 09:00
Космос
Миссия к астероиду в $10 квадриллионов прошла стадию проектирования
Как сообщает NASA, если разработка и строительство будут идти по плану, то к астероиду миссия должна прибыть в начале 2026 года.
Популярная механика 05:15
Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
Tvoe-avto.com 00:40
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Жительница Будапешта осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты».
Мойка78 08:58
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Шоу-бизнес
Богомолов снял на видео Собчак под душем
Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
VSE42.RU 00:30
Футбол
«Ростов» опроверг слухи об уходе Карпина и смене руководства клуба
Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера.
Sports.ru 08:30
Наука
Ученые нашли новый способ продлить жизнь
Ученые поставили эксперимент на плодовых мушках, обнаружив, что половой пептид усиливает действие ювенильного гормона.
NewInform 06:25
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
В Тульской области разрешили работу ресторанов
Изменения в указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства 13 июля.
REGNUM 08:24
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот
Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
Политика
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Политика
Павел Крашенинников возглавил список самых полезных депутатов Госдумы
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников ("Единая Россия") признан самым полезным депутатом в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 07:23