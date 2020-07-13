В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru 13 июля. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет

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