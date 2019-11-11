Происшествия
ИзвестияВыпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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На Россию идут 40-градусные морозы
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Свободная Пресса вчера в 09:42
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Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11
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В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Политика
МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии
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Общество
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На допросе в СК преподаватель СПбГУ признался в убийстве студентки
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Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
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Асад: освобождение Идлиба не потребует много времени
Сирийский лидер Башар Асад сказал, что в скором времени удастся вернуть контроль над провинцией Идлиб.
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Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
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Huawei представила nova 5T с пятью фотомодулями
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