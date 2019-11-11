В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

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