Происшествия

ИзвестияИзвестияВыпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Что известно о матери, выпавшей из окна в Москве с двумя детьми

РЕН ТВ07:46

Предсмертную записку нашли в квартире москвички, выпавшей из окна с детьми

РИАМО04:18

Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

Известия03:34

В квартире погибшей с ребенком москвички нашли предсмертную записку

Москва 2403:38

В Москве дома у выпавшей с детьми из окна женщины нашли записку

RT на русском03:35

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК03:46

В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку

РИА Новости03:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:30, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

РБК 08:12
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика

Песков назвал Путина приверженцем здорового образа жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин придерживается здорового образа жизни.
Газета.Ru 07:58
Общество

В Кремле назвали сумму хищений при строительстве космодрома Восточный

При строительстве космодрома Восточный злоумышленниками было похищено 11 млрд рублей, из них удалось вернуть 3,5 млрд рублей.
Известия 06:52
Киберспорт

Death Stranding стартовала со второго места британского чарта

CyberSport.ru 02:45
Гаджеты

Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11

Astera вчера в 11:54
Футбол

«Краснодар» напомнил Быстрову его слова о Берге

Pravda.Ru 07:10
Происшествия

В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

Российская газета 08:01
Экономика

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
Общество

Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Авто

Lexus озвучил дату премьеры первого электрокара

Мировая премьера первого полностью электрического автомобиля премиум-бренда, являющегося продолжением линейки электрифицированных автомобилей, способным удовлетворить растущий спрос китайцев и европейцев, состоится в китайском Гуанчжоу, который откроет свои двери 22 ноября.
32CARS.ru 03:23
Политика

Ушаков оценил возможность контактов Путина и Трампа в ближайшее время

Возможность контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не прорабатывается, был вариант встречи на саммите АТЭС, но мероприятие отменилось, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:11
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Известия 07:09
Политика

«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине

Галкин отметил, что народ в России всегда «тянулся к царю».
Infox.ru 03:41
Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Политика

Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате»

Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:05
Шоу-бизнес

Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист

Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Политика

Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли

Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Происшествия

Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»

На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Российская газета 01:39
Авто

Land Rover анонсировал совершенно новый Range Rover Crossover

Британский автопроизводитель выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
SpeedMe вчера в 12:50
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо», матч остановили из-за расизма

Нева Спорт вчера в 12:39
Армия и оружие

Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Общество

Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона

Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Общество

Глушаков требует от бывшей жены 200 млн рублей

Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
BFM.ru 08:21
Происшествия

Бывший ректор ДВФУ приговорен к семи годам колонии

Бывший ректор Дальневосточного государственного университета приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
BFM.ru 01:24
ещё по теме
Главное