Происшествия
ИзвестияВыпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
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Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
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Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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