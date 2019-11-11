Женщина, выпавшая с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Москве Юлию Иванову. По ее словам, предсмертная записка была найдена при осмотре квартиры.

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

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