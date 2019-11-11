Происшествия
РБКВыпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку
Женщина, выпавшая с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Москве Юлию Иванову. По ее словам, предсмертная записка была найдена при осмотре квартиры.
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Общество
В Магнитогорске работники скорой помощи готовят акцию протеста
Магнитогорские сотрудники скорой помощи готовы выйти на акцию протеста, запланированную на 17 ноября, передает интернет-портал znak.com, ссылаясь на телеграм-канал «Магнитогорск74».
Южный Федеральный вчера в 04:47
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Общество
Власти Москвы задумались о расширении зоны платной парковки
В мэрии Москвы задумались над новым расширением зон платной парковки в столице.
РБК 05:48
Технологии
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Naked Science 09 ноября в 08:02
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Общество
Apple Card подозревают в сексизме
Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.
Газета.Ru 07:20
Политика
Посольство РФ высказалось об экстрадиции Буркова из Израиля в США
Посольство России в Израиле прокомментировало решение израильского суда об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
Газета.Ru 08:47
Общество
Японка поразила пользователей Сети трюком с яблоком
Японка смогла удивить пользователи соцсетей своей способностью голыми руками делить яблоко на две равные части.
Газета Кемерова 02:35
Наука
В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления
Сколько деревьев нужно посадить, чтобы что-то изменить Начнем с основ: проект TeamTrees планирует посадить 20 миллионов деревьев, а Илон Маск выделил средства на миллион.
Naked Science 09 ноября в 06:05
Армия и оружие
Военную полицию РФ в Сирии забросали камнями и помоями
В сети появились кадры с колонной военной полиции России. Они двигались по северной части Сирии вместе с армией Турции.
VistaNews 09 ноября в 09:02
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru вчера в 05:22
Общество
Умер режиссер, сценарист сериала «Закон и порядок» Роман Хрущ
Режиссер, сценарист и оператор, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на шестидесятом году жизни.
Российская газета 09:54
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
РИА Новости 09:53
Футбол
Реакция Гвардиолы на поражение «Манчестер Сити» разошлась на мемы
Пользователи Twitter посмеялись над реакцией главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на поражение от «Ливерпуля» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 09:29
Общество
Instagram запретил своим платным видеоблогерам говорить о выборах
Договоры с платными видеоблогерами могут достигать сумм в десятки тысяч долларов.
Газета.Ru 08:44
Политика
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру.
Piter.tv 03:46
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Финансы
Курс доллара в России резко вырастет
При неблагоприятном развитии событий курс доллара рванет вверх и преодолеет планку в 65 рублей.
Утро.ru 01:20
Общество
Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании
Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Коммерсантъ 09:09
Общество
Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми
Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми в 2019 году.
Республика Татарстан 04:00
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.
Российская газета 07:57
Происшествия
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:31
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Кубань 24 01:31