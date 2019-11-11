Происшествия
Lenta.ruЖенщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza. Инцидент произошел в проезде Чичерина.
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Происшествия
Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку
Женщина, выпавшая с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, оставила предсмертную записку.
РБК 03:46
Политика
Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
SM News 02:51
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество
Новый сервис доставки войдет в СП Сбербанка и Mail.ru Group
Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» войдет в совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group, говорится в сообщении Сбербанка.
Ведомости 00:58
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика
Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный
Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Футбол
«Примем все возможные меры» – киевское «Динамо» хочет изолировать своих фанатов-расистов от общества
Украина.ру 02:14
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Здоровье
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Врачи перечислили продукты, которые стоит непременно включить в свой рацион людям с густой кровью.
Вечерний курьер 01:44
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Новые автомобили 00:57
Общество
Мэрия Екатеринбурга отозвала из гордумы проект нового налога
Депутаты в ответ на настойчивость чиновников пригрозили срывом бюджетного процесса Администрация Екатеринбурга передумала вносить на рассмотрение депутатов третий вариант новых ставок налога на имущество физлиц.
Правда УрФО 01:59
Армия и оружие
В Минобороны Украины оценили возможность нападения со стороны России
По словам главы Минобороны, Киев «всегда чувствует угрозу», и в его задачи входит защита страны при любом сценарии.
Lenta.ru 03:37
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru вчера в 05:22
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Российская газета 03:25
Общество
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Здоровье
В «Зарядье» расскажут о профилактике и лечении сахарного диабета
В парке «Зарядье» расскажут о профилактике и лечении сахарного диабета. Встреча пройдет 14 ноября в павильон «Заповедное посольство».
Вести Подмосковья 00:06
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Кино
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
НИА Нижний Новгород 08 ноября в 09:19
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве
Rusvesna.su 00:57
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
Политика
Путин сделал прививку от гриппа
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
РИА Новости 03:47
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 09 ноября в 02:33
Происшествия
Бывший полицейский в Алексине застрелил мужчину из карабина
Как сообщает источник, днем 10 ноября в Алексине полицейский-стажер в ходе конфликта отрыл огонь из карабина «Сайга».
Молодой коммунар 03:46
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
РБК вчера в 07:51