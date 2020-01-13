Мать модели Ксении Пунтус, выпавшей из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова, рассказала о состоянии выжившей дочери. Сейчас молодая девушка находится в больнице.

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Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

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