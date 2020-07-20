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Вместе-РФ
Вместе-РФ

Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса

В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса. Одна из них - это 20 человек - находилась в госпитале имени Бурденко.В источнике
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Вести.Ru

Появились антитела: в госпитале Бурденко завершились испытания вакцины от COVID-19

Вести.Ruвчера в 07:07
РИА Новости

Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

РИА Новостивчера в 03:13
RT на русском

В Сеченовском университете рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 03:40
News.ru

Вторая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от COVID-19

News.ruвчера в 03:26
Life.ru

Вторая группа добровольцев Сеченовского университета хорошо перенесла вакцину от CoViD-19

Life.ruвчера в 03:25
ТАСС

В Сеченовском университете рассказали о состоянии второй группы добровольцев

ТАССвчера в 03:23
РБК

В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев

РБКвчера в 04:36
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Известиявчера в 13:16
3,8K

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъвчера в 15:03
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости18:02
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАССвчера в 05:48
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В Алтайском крае украли молоко на 26 миллионов рублей

Глава преступной группы легализовал продукт через собственные компании В Бийске осудят главу преступной группы, который за два года похитил молоко на 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
АМИТЕЛ22:55
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