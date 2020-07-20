Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса
Смотрите также
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
Минздрав опроверг сообщения о применении вакцины вне исследований
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
В Сеченовке ответили на сообщения о вакцинации от COVID-19 в апреле
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
При ракетной атаке на Дамаск пострадали семь сирийских военных
В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса. Одна из них - это 20 человек - находилась в госпитале имени Бурденко.В источнике
Подробнее о событии
Появились антитела: в госпитале Бурденко завершились испытания вакцины от COVID-19
Вести.Ruвчера в 07:07