Вторую группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписали из медучреждения, передаёт корреспондент РИА Новости. Выписка первой группы добровольцев состоялась в среду, 15 июля.

с чего всё началось

В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса. Одна из них - это 20 человек - находилась в госпитале имени Бурденко.

Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса

Армия и оружие Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова. 45

Общество Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 176

Космос Американские астронавты, как ожидается, завершат работы по модернизации энергосистемы МКС В начале августа, как ожидается, Бенкен вместе с другим астронавтом Дагом Хёрли вернется на Землю.

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 190

Здоровье Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона. 27

Футбол «Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.

Армия и оружие Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника. 6

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 87

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Происшествия Под саратовским мостом утонул 37-летний мужчина Вчера вечером под мостом Саратов – Энгельс из воды достали тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Политика Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей 20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи. 547

Общество Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также Николая Мистрюкова, проходящего по делу экс-губернатора. 9