Коронавирус

Вместе-РФВместе-РФВыписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса

В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса. Одна из них - это 20 человек - находилась в госпитале имени Бурденко.
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с чего всё началось

Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

Вторую группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписали из медучреждения, передаёт корреспондент РИА Новости. Выписка первой группы добровольцев состоялась в среду, 15 июля.
РИА Новостивчера в 03:13

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Доброволец рассказала, почему решилась сделать вакцину от COVID-19

Телеканал 360°вчера в 06:50

Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

РИА Новостивчера в 03:13

В Сеченовском университете рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 03:40

Вторая группа добровольцев Сеченовского университета хорошо перенесла вакцину от CoViD-19

Life.ruвчера в 03:25

В Сеченовском университете рассказали о состоянии второй группы добровольцев

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Появились антитела: в госпитале Бурденко завершились испытания вакцины от COVID-19

Вести.Ruвчера в 07:07

В Сеченовском университете рассказали, как проходят испытания вакцины от COVID-19

ФАН19 июля в 08:30
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Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Газета.Ru вчера в 09:55
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Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
Lenta.ru 00:24
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Происшествия

Следователи проверят информацию о вырубке леса под коттеджи в Барнауле

Ранее в Сети появилась информация о незаконном выделении участков под строительство коттеджей, что привело к вырубке лесного массива.
АМИТЕЛ вчера в 23:46
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Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

Всего на 18 июля в Алтайском крае коронавирусом заражено 7184 человека, среди заболевших 709 детей.
ИнфоСМИ 18 июля в 07:04
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Общество

В Кузбассе выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом

Кемерово, 20 июля 2020, 07:28 — REGNUM В Кемеровской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2857.
REGNUM вчера в 00:28
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

РИА Новости вчера в 07:45
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Политика

Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

URA.Ru вчера в 09:45
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
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Футбол

Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»

RT на русском вчера в 09:35
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Армия и оружие

Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

«ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
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Космос

Американские астронавты, как ожидается, завершат работы по модернизации энергосистемы МКС

В начале августа, как ожидается, Бенкен вместе с другим астронавтом Дагом Хёрли вернется на Землю.
Эхо Москвы 00:07
Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru вчера в 18:05
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Здоровье

Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити вчера в 02:52
27
Происшествия

В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС.
РБК вчера в 19:18
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Футбол

«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом

Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Gazeta.SPb вчера в 19:27
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru вчера в 16:18
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru вчера в 11:08
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Армия и оружие

Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии

В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника.
Lenta.ru вчера в 21:34
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Космос

США решили доставить на Марс имена 11 млн жителей Земли

Новейший ровер Persevirense доставит на Марс имена 11 млн землян, сообщил замглавы НАСА Томас Зурбухен.
Взгляд.ру вчера в 22:23
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Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42
Происшествия

Под саратовским мостом утонул 37-летний мужчина

Вчера вечером под мостом Саратов – Энгельс из воды достали тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Взгляд-инфо 00:06
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

ТАСС вчера в 16:43
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Общество

Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также Николая Мистрюкова, проходящего по делу экс-губернатора.
РБК вчера в 17:48
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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