Коронавирус

Вместе-РФВместе-РФВыписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса

В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса. Одна из них - это 20 человек - находилась в госпитале имени Бурденко.
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с чего всё началось

Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

Вторую группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписали из медучреждения, передаёт корреспондент РИА Новости. Выписка первой группы добровольцев состоялась в среду, 15 июля.
РИА Новостивчера в 03:13

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Появились антитела: в госпитале Бурденко завершились испытания вакцины от COVID-19

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Life.ruвчера в 03:25

В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев

РБКвчера в 04:36

Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

РИА Новостивчера в 03:13

В Сеченовском университете рассказали, как проходят испытания вакцины от COVID-19

ФАН19 июля в 08:30
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MedikForum.ru вчера в 13:21
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Газета.Ru вчера в 11:59
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Общество

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В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

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Происшествия

МИД РФ подтвердил захват пиратами россиян в Гвинейском заливе

Инцидент произошел 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах Гвинейского залива, говорится в сообщении МИД РФ.
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
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Общество

Как ветеран войны в Чечне создал сервис самой быстрой доставки в России

Оборот служб доставки вырос в разы, а люди по всему миру привыкли заказывать товары первой необходимости с доставкой на дом.
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Общество

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Экономика

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ вчера в 17:52
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Футбол

Фелиш и Гризманн включены в сборную разочарований сезона Ла Лиги

Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом: Яспер Силлессен (" Валенсия") — Тьерри Коррея (" Валенсия"), Фернандо Калеро (" Эспаньол"), Джуниор Фирпо (" Барселона") — Рони Лопеш (" Севилья"), Денис Суарес (" Сельта"), Матиас Варгас (" Эспаньол"), Жоау Фелиш (" Атлетико") — Антуан Гризманн (" Барселона"), Лука Йович (" Реал"), Борха Иглесиас (" Бетис").
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

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Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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