Вторую группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписали из медучреждения, передаёт корреспондент РИА Новости. Выписка первой группы добровольцев состоялась в среду, 15 июля.

с чего всё началось

В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса. Одна из них - это 20 человек - находилась в госпитале имени Бурденко.

Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса

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