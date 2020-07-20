Коронавирус
Вместе-РФВыписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса
В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса. Одна из них - это 20 человек - находилась в госпитале имени Бурденко.
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с чего всё началось
Вторую группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписали из медучреждения, передаёт корреспондент РИА Новости. Выписка первой группы добровольцев состоялась в среду, 15 июля.РИА Новостивчера в 03:13
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Появились антитела: в госпитале Бурденко завершились испытания вакцины от COVID-19
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